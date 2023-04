Dit zijn de echte redenen waarom we onze smartphone op vliegtuigmodus moeten zetten tijdens een vlucht

Elke keer een vliegtuig opstijgt of landt, worden dezelfde instructies gegeven aan passagiers. Gordel aan, tafeltje toe en telefoons op vliegtuigmodus. De functie van een gordel is duidelijk, een toegeklapt tafeltje zorgt ervoor dat je makkelijk uit de rij kan in geval van nood, maar waarom mogen we onze telefoon niet gewoon gebruiken? CNN vroeg het aan professor Luchtvaart Doug Drury.

Luchtvaartnavigatie -en communicatie zijn sinds oudsher afhankelijk van radiodiensten. In theorie kunnen persoonlijke elektronische apparaten als gsm’s die systemen verstoren door een signaal uit te zenden binnen dezelfde frequentieband als het navigatie- of communicatiesysteem. Dat noemt elektromagnetische interferentie.

In 1992 heeft een studie in Amerika evenwel uitgewezen dat laptops of telefoons in de praktijk nooit een probleem vormen voor vliegtuigen, althans tijdens de niet-kritieke vluchtfasen (de landing en het opstijgen worden beschouwd als kritieke fasen). Bovendien is de technologie intussen veel verder ontwikkeld waardoor interferentie tussen vliegtuigsystemen en mobiele telefoons in principe zelfs niet meer mogelijk is. Waarom blijft het dan toch verboden om je gsm gewoon te gebruiken? Er zijn wel degelijk nog een aantal redenen, zegt professor Luchtvaart Doug Drury.

De belangrijkste is waarschijnlijk grondinterferentie. Want hoewel je telefoon dus geen verstoringen kan veroorzaken op het vliegtuig, kan hij dat wel nog steeds op de grond. Als alle vliegtuigpassagiers die op hetzelfde moment over één draadloos netwerk vliegen hun telefoon gebruiken, kan dat netwerk overbelast geraken.

Kritiek op 5G-netwerken

En wat dan met mobiele netwerken? Ook daarmee kan een probleem optreden, legt Drury uit. Zeker met de nieuwste 5G-netwerken. De bandbreedtespectrum van 5G komt namelijk opmerkelijk dicht bij het gereserveerde luchtvaartbandbreedtespectrum, wat mogelijk interferentie veroorzaakt met navigatiesystemen in de buurt van luchthavens. Vooral bij het plannen van de landing kan dat problemen opleveren. In de Verenigde Staten staat de luchtvaartsector dan ook kritisch tegenover 5G. Bij ons in Europa, waar het 5G-netwerk al ten volle is uitgerold, lijkt het voorlopig evenwel weinig hinder te veroorzaken.

Tot slot is er ook nog een sociale/praktische reden waarom er wordt gevraagd je gsm op vliegtuigmodus te zetten. Als iedereen wifi heeft of verbonden geraakt met een netwerk, kan iedereen ook bellen. Dat zou kunnen leiden tot onrust en frustraties op het vliegtuig doordat passagiers zich beginnen te storen aan anderen. En ook voor de crew zouden bellende passagiers een probleem kunnen zijn. Als ze telkens moeten wachten met bediening tot een telefoongesprek is afgerond, zouden stewards en stewardessen veel langer over hun taken doen.