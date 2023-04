Engelsman doet alles goed voor straffe 147 maximumbreak in kwalificaties WK snooker, maar één foutje doet hem de das om

In Sheffield wordt er momenteel hard gebikkeld voor tickets voor het aankomende WK snooker (start 15 april). Ook Sean O’Sullivan - geen familie van regerend wereldkampioen Ronnie - aast op een plek in The Crucible. De Engelsman kwam meteen 3-0 voor tegen David Grace, en hoe. O’Sullivan pakte uit met een 140 break in frame drie. Toch was hij teleurgesteld. De Engelsman speelde namelijk voor een maximumbreak van 147, maar had halfweg twee rode ballen tegelijk gepot. Pijnlijk.