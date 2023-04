Ook in ‘Thuis’ is het de tijd van de verrijzenissen: dood gewaand personage keert plots terug

Wat slecht is, gaat niet makkelijk weg. Onkruid, bijvoorbeeld. En ook slechteriken in ‘Thuis’. Zelfs als ze dood gewaand zijn, durven ze al eens terugkeren. Wat ook geschiedde vrijdagavond. Opgelet: spoilers!

Wie stapte daar kwiek en vermomd het woonzorgcentrum van Veerle, de moeder van Sam, binnen? Jawel: Chris Geerinckx (Danny Timmermans), superschurk en drugsbaron die vorig seizoen al de wereld in Thuis danig deed deinen. En vooral die van Harry (Stan Van Samang). Die laatste blijkt nu toch gelijk te krijgen, want hij geloofde het verhaaltje over de dood van Chris helemaal niet, en had uit schrik zelfs een pistool gekocht. Zijn angst gevoed door enge telefoontjes, anonieme brieven en Thaise munten.

© © VRT

Chris was volgens de autoriteiten van Thailand officieel doodverklaard, maar dat blijkt nu dus niet waar te zijn. Waarom hij nu opnieuw opduikt en wat zijn plan is, wordt afwachten.

De terugkeer van Chris op televisie gaat ook gepaard met de komst van een nieuw boek. Hoe beste vrienden Chris en Harry plots aartsvijanden werden, is te ontdekken in Bloedbroeders. Dat is vanaf nu verkrijgbaar.