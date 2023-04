Elisa Longo Borghini, de vrouw die Kopecky van triomf in Roubaix moet houden: “Ik snap niet waarom iedereen schrik heeft van SD Worx”

Vorige week derde in de Ronde, vorig jaar winnares van Parijs-Roubaix en een palmares om u tegen te zeggen: als er iemand is die de SD Worx-trein van Lotte Kopecky in Parijs-Roubaix kan afstoppen, dan is het wel Elisa Longo Borghini (31). En dat doet ze met heel veel plezier: de Italiaanse haar tenen krullen als het over SD Worx gaat.

Na de Omloop het Nieuwsblad, waar ze tiende eindigde, liep Elisa Longo Borghini een coronabesmetting op. De Italiaanse kopvrouw van Trek-Segrafedo kon bijna een maand niet koersen, maar maakte in Dwars door Vlaanderen een knappe rentree met een elfde plek. “Ik kon vijftien dagen niet op de fiets zitten, dat heeft een serieuze impact. Nu is het stap per stap terugkeren, zo ben ik nog te moe na wedstrijden of trainingen, maar in het algemeen gaat het heel goed”, blikt ze terug op haar besmetting.

Maar in de Ronde van Vlaanderen deed ze zelf nog beter, ze eindigde knap derde, na Lotte Kopecky en Demi Vollering. “Dat ik vorige zondag het podium haalde in de Ronde, was een grote verrassing en ook een teken dat het goed zit. Ik was best emotioneel, want na zo lang out geweest te zijn door corona, had ik nooit verwacht om in Oudenaarde het podium te halen.”

In de Ronde van Vlaanderen eindigde de Italiaanse na haar coronabesmetting op een knappe derde plaats, na de SD Worx-tandem Kopecky-Vollering. — © Marc Van Hecke

Zo eindigde de Italiaanse meteen achter de denderende trein van SD Worx, de gedoodverfde favoriet om in Parijs-Roubaix de winnares af te leveren. Maar als er iemand de Nederlandse formatie kan afstoppen, is het Longo Borghini: ze won vorig jaar nog de Hellekoers en heeft met onder meer winst in de Ronde van Vlaanderen (2015) en de Strade Bianche (2017) een palmares om u tegen te zeggen.

Frustraties

Wanneer we over de ploeg van Lotte Kopecky beginnen, fronst Longo Borghini meteen de wenkbrauwen, het is duidelijk dat de Italiaanse niet graag over haar grootste concurrenten praat. “Voor alle duidelijkheid: SD Worx is de sterkste ploeg van het moment, ze winnen gewoonweg alles. Maar er zijn enkele dingen die me ergeren. Ik heb respect, maar ik snap niet dat iedereen in het peloton zoveel schrik van hen heeft. Vanaf er een SD Worx-renster in de aanval trekt, lijkt de rest van het pak meteen op te geven. Toen ik thuis zat met corona zag ik het vaak op tv: in veel situaties kon het peloton makkelijk het gat dichten, maar ze deden het niet omdat ze bang zijn. Want stel dat ze dan een andere sterke renster van SD Worx terugbrengen, zitten ze in de problemen.”

“Vanaf er een SD Worx-renster in de aanval trekt, lijkt de rest van het pak meteen op te geven” Elisa Longo Borghini - Trek-Segafredo

Een kleine sneer dus naar de andere ploegen in het peloton, de Italiaanse kopvrouw van Trek-Segrafedo vindt dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Het lijkt dus alsof de rest vrede neemt met een tweede plaats zodra een SD Worx-renster weg is. Zo werkt de koers helemaal niet.”

Zo sprintte Longo Borghini afgelopen zondag naar de derde plek in de Ronde van Vlaanderen, nadat het peloton Lotte Kopecky niet meer terughaalde. “Als het peloton zou doorgereden hebben om Kopecky terug te halen, zou Vollering waarschijnlijk een sterke tegenaanval opgezet hebben. Moesten de andere ploegen niet zoveel schrik hebben van SD Worx, zouden we veel aantrekkelijkere en open wedstrijden krijgen. Onze ploeg is zo niet: wij willen altijd winnen. Het zou een pak leuker zijn als de andere teams ook zo denken. De koers zou zo veel interessanter worden.”

“Kopecky is een fenomeen, maar er mag niet alleen aan haar worden gedacht als favoriete” Elisa Longo Borghini - Trek-Segafredo

In de Ronde zag de Italiaanse Lotte Kopecky naar de zege soleren, de Belgische is ook zaterdag de topfavoriete. “Kopecky is een fenomeen. Ze is in fantastische vorm, maar ik vind niet dat alleen aan haar mag worden gedacht als favoriete. Het lijkt alsof de winnares op voorhand bekend is. Wij staan hier zelf met een heel goede ploeg aan de start en het blijft Parijs-Roubaix: het is een heel rare koers. In de hectiek kan een plan meteen omgegooid worden.”

Hattrick

Toch trekt Trek-Segrafedo met veel vertrouwen en een missie naar Noord-Frankrijk. Twee jaar geleden won Lizzie Deigan, vorig jaar Longo Borghini. “We hebben al genoeg plannetjes uitgedokterd voor de koers, dus we zijn op alles voorbereid”, zegt de titelverdedigster. “Lucinda Brand is heel sterk op de kasseien, dus met haar hebben we een hele sterke pion in handen. Om als titelverdedigster te starten voelt heel speciaal. Toen ik tijdens de verkenning op de velodroom van Roubaix reed, toverde dat wel spontaan een lach op mijn gezicht. Die nummer één geeft me extra motivatie: ik leg mezelf niet te veel druk op, maar wil de hattrick voor de ploeg vervolledigen.”