“Droog met in de loop van de dag opklaringen, temperatuur kan opklimmen naar 14 graden”

Zaterdag doet de temperatuur er enkele graden bovenop in vergelijking met donderdag en vrijdag.

Zodra de zon erdoor breekt kan de temperatuur wat vlotter opklimmen naar maxima in de buurt van een graad of 14. Op beschutte plekjes kan het dan best aangenaam vertoeven zijn.

Aanvankelijk komt er op de meeste plaatsen echter nog wel lage bewolking voor. Niet overal geraakt deze even vlot opgeruimd maar namiddag zou de zon er toch overal moeten doorkomen. Op enkele lokale druppels in de vroege ochtend na blijft het overal droog.

De wind kiest voor het noordoosten en blijft meestal zwak van kracht.

In de nacht naar zondag neemt de lage bewolking toe. Daardoor blijft de temperatuur ver boven het vriespunt.

