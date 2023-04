De uitkijkheuvel is pas aangelegd naast het fietspad in de Laurabossen. — © Natuurmonumenten

Weert/Bocholt

Taurossen kijken is een nieuwe bezienwaardigheid voor het fietstoerisme in het Nederlandse Weert, vlak over de grens in Bocholt. Vanop een hoogte van een dikke meter kunnen fietsers op een uitkijkheuvel postvatten om de kudde taurossen te spotten.