Wie in appartement of rijhuis woont heeft te veel moeite om elektrische wagen opladen: “We staan voor constante uitdaging”. — © TV Limburg

Limburg

Het is momenteel te moeilijk voor mensen die in een rijhuis of op een appartement wonen om een elektrische wagen op te laden. Omdat je aan heel wat appartementen geen laadpaal mag plaatsen, moet je op zoek naar een gemeenschappelijk exemplaar, die is vaak niet beschikbaar en kan zelfs enkele straten verwijderd zijn van je woning. Ook de Vlaamse vereniging voor Steden en Gemeenten is zich bewust van de grote uitdaging die ons te wachten staat. Laden voor de deur met de kabel op de stoep mag niet volgens de wegcode. Maar de lokale politie kan wel een uitzondering toestaan.