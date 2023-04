De STVV’er met het strafste palmares is zonder twijfel Shinji Okazaki. Hij was topschutter bij Mainz, pakte de titel met Leicester en speelde 119 interlands voor Japan. Wij kregen de eer om met de veteraan van de Kanaries een namiddag Japans te tafelen bij chef Toshiro in Waterloo. “Sushi is top, maar in België maken ze hem niet altijd zoals het hoort”, vertelt Okazaki.