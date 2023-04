De kerk in Kleine-Spouwen vertoont op diverse plekken diepe scheuren door de verzakking. — © Johnny Geurts

Bilzen

De muren van de Sint-Aldegondiskerk in Kleine-Spouwen vertonen diepe scheuren. Onderzoek bracht aan het licht dat de verzakking een gevolg is van een onstabiele ondergrond. “Om het verder barsten van de muren te voorkomen, zullen we de zijgevel van de kerk stabiliseren met funderingspalen”, aldus de kerkraad.