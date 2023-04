Orangina teruggeroepen omdat stukjes plastic van flessenhals kunnen loskomen

In overleg met het federale voedselagentschap FAVV haalt het bedrijf Schweppes Suntory de frisdrank Orangina in petflessen van 50 centiliter uit de verkoop wegens beschadiging aan de flessenhals waardoor stukjes plastic kunnen loskomen. Dit heeft het bedrijf vrijdag meegedeeld.

Het product werd volgens de mededeling enkel verdeeld door de supermarkten van Albert Heijn en Jumbo.

In enkele gevallen werd de hals van de petfles licht beschadigd tijdens het productieproces, waardoor een klein stukje plastic bij consumptie in de frisdrank kan terechtkomen. Ondertussen is het probleem opgelost, verzekert Schweppes Suntory.

Klanten die de Orangina hebben gekocht, worden verzocht de frisdrank niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. De flessen van 50 cl werden sinds 1 maart bij Albert Heijn en Jumbo verkocht en hebben als houdbaarheidsdatum 05/09/2023.