SINT-TRUIDEN

In de Sint-Pieterskerk van Sint-Truiden ligt een vloermozaïek uit de middeleeuwen. Dat is geen nieuws, maar een passage in ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ heeft dit topstuk weer onder de aandacht van onderzoekers gebracht. Tongenaar en specialist Roland Dreesen kon de oorsprong van de steentjes achterhalen.