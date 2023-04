Romelu Lukaku kan niet antwoorden na racismerel: grote misser overschaduwt assist bij nieuw puntenverlies voor Inter

Inter is op de 29ste speeldag in de Serie A niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel bij Salernitana. Romelu Lukaku begon in de basis en gaf een assist, maar miste ook een niet te missen kans.

Het was voor ‘Big Rom’ zijn eerste optreden sinds zijn rode kaart in het slot van de bekerpartij tegen Juventus. Lukaku verzilverde dinsdag een strafschop voor de gelijkmaker. De aanvaller van Inter vierde dat door een vinger voor zijn lippen te houden, zijn ogen te sluiten en een saluutgebaar te maken richting de fans van Juventus die hem racistisch hadden bejegend. Dat leverde hem een tweede gele en dus een rode kaart op, plus een schorsing voor de terugwedstrijd.

En het begon zo goed tegen Salernitana. Lukaku bediende Robin Gosens met het hoofd en de Duitser knalde al na zes minuten de 0-1 binnen.

Maar daarna morste Inter met de kansen, ook met denk aan een sterk keepende Guillermo Ochoa (ex-Standard). En toen de Mexicaan eigenlijk geklopt was, kopte Lukaku van heel dichtbij pardoes op de dwarsligger. Tot overmaat van ramp scoorde Antonio Candreva in de extra tijd de gelijkmaker, waardoor Inter alwéér punten laat liggen in de strijd om plek twee. De Nerazzurri kunnen na dit weekend zelfs uit de top vier vallen en hun Champions League-ticket kwijt zijn.

