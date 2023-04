Man stapt in Nice politiebureau binnen en wandelt in politie-uniform met wapen naar buiten

Een jongeman is zondag in Nice, in het zuiden van Frankrijk, een politiecommissariaat binnengedrongen en is vervolgens gekleed als politieagent en gewapend naar buiten gewandeld, zo heeft de Franse politie vrijdag bekendgemaakt.

De 22-jarige man zou de kazerne van de nationale politie in het centrum van Nice zondagavond langs de hoofdingang binnengegaan zijn. Nadat hij door een deel van de lokalen was gelopen, verliet hij het gebouw in politie-uniform en kogelvrij vest, gewapend met een revolver met 9 mm patronen, zo onthulde de krant Nice-Matin.

De politie “bevestigde de feiten” desgevraagd en zei dat algemene inspectie van de nationale politie (IGPN) met een onderzoek belast werd.

De jongeman gaf zich de volgende dag bij de politie aan. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes maanden met uitstel. Het effectieve deel moet hij met een elektronische enkelband uitzitten.

Frédéric Pizzini, directeur van de politie van het departement Alpes-Maritimes, preciseerde dat het onderzoek “eventuele fouten moet aanwijzen en sancties moet voorstellen”. Hij voegde eraan toe dat “geschreven instructies werden rondgestuurd om aan de regels te herinneren”.

De jonge indringer, die volgens Nice-Matin in een moeilijke wijk van Nice woont, bracht het uniform en wapen niet terug, zeggend dat zijn vader die in een vuilnisbak had gegooid.