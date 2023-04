Gezamenlijke verklaring van Macron en Xi voor “terugkeer van de vrede in Oekraïne”

De Chinese president Xi Jinping heeft zich vrijdag geëngageerd om “elke inspanning ten voordele van de terugkeer van de vrede in Oekraïne te steunen”. Zo luidt het in een gezamenlijke verklaring na het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan China.

De twee landen verzetten zich tegen gewapende aanvallen op kerncentrales en andere vreedzame nucleaire faciliteiten en steunen het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) bij het garanderen van de veiligheid van de centrale in Zaporizja.

In de gezamenlijke verklaring wordt Rusland niet genoemd en wordt de aanvalsoorlog van dat land in Oekraïne niet veroordeeld. De tekst beklemtoont wel hoe belangrijk het is dat alle partijen in het conflict het internationale humanitaire recht “nauwgezet” naleven.

Macron spoorde donderdag in Peking Xi aan om “Rusland bij zinnen te brengen” met betrekking tot Oekraïne.

De Fransen verzekerden dat Xi Jinping heeft gezegd dat hij bereid was om voor het eerst sinds het begin van het conflict zijn Oekraïense ambtgenoot te bellen, hoewel hij aangaf dat op een zelfgekozen tijdstip zou doen. Dat initiatief wordt echter niet vermeld aan Chinese zijde of in de gezamenlijke verklaring.

China publiceerde in februari een document met twaalf punten waarin het zijn standpunten over het conflict in Oekraïne uiteenzette. Dat initiatief, dat soms wordt gezien als een vredesplan, dringt er bij Moskou en Kiev op aan om gesprekken te voeren.

Peking weigerde in september de eenzijdige annexatie van vier Oekraïense gebieden bij de Russische Federatie te erkennen en deed dat ook niet bij de annexatie van de Krim in 2014.