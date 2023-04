Rode Duivel Roméo Lavia blijft indruk maken op Pep Guardiola: “We hebben een heel hoge dunk van hem”

LEES OOK. Roméo Lavia is de Witsel “die wél vooruit speelt”: “Heel bijzonder om hier samen met Bakayoko te zijn”

Voor de defensieve middenvelder van Southampton (en kersverse Rode Duivel) is het altijd speciaal om tegen City te spelen, want hij werd er tussen 2020 en 2022 opgeleid. Vorige zomer vertrok hij dan naar de Saints voor 12,3 miljoen euro, maar wie weet keert hij ooit terug, want de Citizens hebben een terugkoopclausule van 45 miljoen, die wel pas ingaat in 2024.

Maar als het aan Man City-coach Pep Guardiola ligt… “Ik ben echt onder de indruk van wat Roméo Lavia dit seizoen al laten zien heeft”, aldus de Catalaan tijdens zijn persconferentie voor de wedstrijd. “We hebben een héél hoge dunk over hem. We wilden hem ook graag bij de club houden, maar we hadden het gevoel dat we hem niet dezelfde minuten konden geven als die hij bij Southampton krijgt op dit moment.”