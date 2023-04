Hasselaar krijgt drie jaar cel voor 3.000 cannabisplanten in Hasselt en Lummen

Een 34-jarige Hasselaar is vrijdag veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor de uitbouw van twee cannabisplantages in Hasselt en in Lummen. De politie trof er net geen 3.000 planten in totaal aan. Drie kompanen uit Albanië en Kosovo kregen straffen van twee jaar tot 30 maanden cel effectief.

De Hasselaar was de enige die present tekende op het proces. Zijn drie kompanen daagden niet op en lieten zich evenmin vertegenwoordigen door een advocaat. “Ik betwist mijn deelname niet, alleen is mijn aandeel niet zo groot als beweerd wordt. Nu heb ik er spijt en veel stress van. Ik had het financieel heel moeilijk”, verklaarde de betichte, die vijf maanden in voorhechtenis zat en 30.000 euro schulden heeft.

Vingersporen en DNA

Op 20 februari vorig jaar viel de politie binnen op twee plekken: in een loods in de Herkenrodebosstraat naast de Voedselbank in Kuringen en in een vroeger café in de Thiewinkelstraat in Lummen. In Hasselt troffen de speurders een Albanese bewaker aan. Er stonden liefst 1.997 planten. Daarnaast waren ook twee bedden, een koelkast en kookplaten aanwezig in de loods. De Hasselaar kwam in beeld omdat het huurcontract op zijn naam stond. In zijn gsm waren ook allerhande berichten terug te vinden die wezen op de opbouw van een plantage. Nog dezelfde dag volgde een tweede huiszoeking in de Thiewinkelstraat in Lummen met 936 planten. Er werden heel wat spullen gevonden die te linken waren aan de Hasseltse plantage. Via vingersporen- en DNA-onderzoek kwamen nog twee verdachten in beeld.

Rekening

“Ik heb schrik van de gevangenis en wil mijn werk niet kwijtraken”, sprak de Hasselaar op zijn proces. De rechter legde hem nu 3 jaar cel met uitstel op, uitgezonderd voor het deel dat hij nog niet achter de tralies verbleef. Voor zijn kompanen, die verstek gaven, had de rechter wel een effectieve straf in petto. Daarnaast komen de plantages de twee ook duur te staan. Elk draaien ze op voor bijna 7.800 euro proceskosten. Aan netbeheerder Fluvius is het gezelschap 44.500 euro verschuldigd voor de illegaal afgetapte elektriciteit.