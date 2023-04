David Goffin pikt draad weer op tegen Argentijn Diego Schwartzman in Monte Carlo

De 32-jarige Luikenaar heeft sinds zijn uitschakeling in de tweede ronde in Marseille eind februari niet meer gespeeld door een knieblessure. Goffin leidt tegen de 30-jarige Argentijn in de onderlinge duels met 5-1. Hun laatste ontmoeting in Antwerpen vorig jaar draaide uit in het voordeel van de Belgische nummer één, vier jaar na hun vorige ontmoeting.

Eind februari had Goffin aangekondigd dat hij enkele weken zou moeten rusten vanwege knieproblemen. De Luikenaar had zich kort daarvoor geblesseerd op het toernooi van Marseille en besloot daarom af te zeggen voor de Masters 1000-toernooien van Indian Wells en Miami in de Verenigde Staten. Deze week kon hij, nog niet helemaal hersteld, zijn titel niet verdedigen op het ATP-toernooi in het Marokkaanse Marrakech.