Hasselt

Het belooft een topweekend te worden voor Thomas Dirckx (13). De jonge Hasselaar doet zijn intrede in het derde seizoen van Junior Bake Off Vlaanderen en dankzij de paashaas is er overal chocolade te vinden, zijn favoriete ingrediënt in de keuken. “Het opeten is het fijnste onderdeel van het bakproces.”