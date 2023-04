Houthalens gezin zoekt naar 100.000 euro in eigen huis: “Dan kunnen we na 23 jaar eindelijk trouwfeest geven”

Houthalen-Helchteren

28.300 euro. Dat bedrag werd vorig weekend teruggevonden in de eerste aflevering van Wie Zoekt Die Wint. Zaterdag is het aan de familie Soferis om in een halfuur zo veel mogelijk briefjes te verzamelen van de 100.000 euro die in hun huis in Houthalen verstopt werd. “We hadden op voorhand een tactiek, maar al snel liep iedereen rond als een kip zonder kop.”