VIDEO. Zo hard ging het in de Ronde van het Baskenland: Nederlander toont waanzinnig wattage aan camera terwijl hij moet lossen

Sergio Higuita won vrijdag de vijfde etappe in de Ronde van het Baskenland. Onderweg werd het iets te zwaar voor Ide Schelling. De Nederlander van Bora-hansgrohe was even leider, maar kon niet meer volgen op zo’n 54 kilometer van de finish. Om te tonen hoe snel het wel niet ging, liet Schelling zijn fietscomputer zien aan de camera. Daarop stond te lezen dat hij ruim boven de 400 watt aan het trappen was en toch zonder pardon moest afhaken.