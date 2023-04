Houthalen-Helchteren/Genk

Vandalen hebben op de terreinen van visclub De Zonnebaars Zwartberg in Houthalen lelijk huisgehouden. Enkele muren van hun lokaal werden met een zware hamer kapotgeslagen. En veel materiaal verdween in de visvijver. “Er zit niets anders op dan nog meer investeren in beveiliging,” zegt Flor Engelen, bestuurslid van de club.