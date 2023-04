Elle-Marie (14) uit Riemst Switcht mee in speciale paaseditie

Riemst

Ook in de tweede week van de paasvakantie Switcht Fien Germijns met tieners uit het derde middelbaar. Er zijn geen grote bedragen te winnen, maar de winnaars mogen wel in de prijzenkast duiken die moois als pretparktickets, bluetooth speakers en hoofdtelefoons bevat. Het quizkwintet bestaat vanaf Paasmaandag uit Festine, Frieke, Hanne, Miró en Elle-Marie. Die laatste komt uit Vlijtingen (Riemst). De 14-jarige Elle-Marie geeft als leuk weetje over zichzelf mee dat ze een papegaai heeft die Flipke heet. Praten kan hij niet, alleen héél veel fluiten.(nco)

Switch, Eén, van maandag t.e.m. vrijdag, 19.45 uur