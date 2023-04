Roger De Vlaeminck onthult topfavoriet voor Parijs-Roubaix, wielericonen smullen van duels Van der Poel-Van Aert: “Mathieu en Wout zijn als Ronaldo en Messi”

“Deze rivaliteit doet het wielrennen leven”, aldus Fabion Cancellara in Het Algemeen Dagblad. “Hun rivaliteit is een nieuw tijdperk. Zoals ik mijn duels had met Boonen of Peter Sagan. Door Tom ben ik beter geworden, zeker niet zwakker. We zijn samen gegroeid en gingen goed met elkaar om. Ik wilde wedstrijden winnen, Tom ook. Ik zal niet zeggen dat ze je in het andere team haten, maar je bent tegenstander en vijand. Maar de rivaliteit tussen Mathieu en Wout gaat veel verder terug dan die van mij met Tom. Al naar de tijd dat ze kinderen waren.”

“Je kunt niet zeggen dat dit het grootste duel ooit in het wielrennen is, want elk tijdperk is anders. Toch is het zo mooi te zien. Het is niet het tijdperk van één grootheid, zoals Pelé of Diego Maradona in het voetbal. Mathieu en Wout zijn als Ronaldo en Messi en zoals vroeger Coppi en Bartali.”

“Het gaat eigenlijk veel te snel voorbij”, zegt Joop Zoetemelk. “De Franse tv zond afgelopen winter ook de cross uit. Daar kon ik echt van genieten. Als die twee reden, ging ik kijken. Het is ongezien en zo groot. Hun rivaliteit is niet hetzelfde als die vroeger tussen Fabian Cancellara en Tom Boonen bestond. Dit duurt al langer. Mathieu en Wout rijden al vanaf de junioren tegen elkaar. En deze jongens raken me meer. Cancellara was toch een Zwitser. Wout is een Belg, Mathieu een Nederlander en ik blijf wat chauvinistisch.”

© FrontzoneSport via Getty Images

Van Aert en Van der Poel zijn op zoek naar hun eerste triomf in de Helleklassieker. Roger De Vlaeminck won er vier en zal altijd ‘Monsieur Roubaix’ zijn. Zijn mening telt hier dus wel.

“In de Ronde van Vlaanderen zat Van der Poel eerst te ver van achteren en nadien kreeg hij af te rekenen met pech, maar ik denk dat hij Parijs-Roubaix gaat winnen”, klinkt het bij La Gazzetta dello Sport. “Waarom? Omdat hij explosiever is dan Van Aert. Parijs-Roubaix past beter bij Wout dan de Ronde, maar hij is voor mij niet de topfavoriet. Hij had ook nooit Gent-Wevelgem mogen weggeven. Na deze twee valt er een gat, vooral omdat het zo’n sterke veldrijders zijn. Ganna? Filippo mist de nodige ervaring, die naar mijn mening vrij belangrijk blijft. Ik zie hem in de top vijf eindigen, maar winnen? Nee, dat (nog) niet.”