Lanaken in de startblokken voor de glasvezelkabel

De glasvezelkabel zal op termijn het hart gaan vormen van de digitale netwerken. “Fiber staat garant voor hoge snelheden met de snelheid van het licht. De verbindingen worden nu stelselmatig aangelegd. We hebben de ambitie om 1,5 miljoen woningen en ondernemingen aan te sluiten op ons fibernetwerk.”, klinkt het bij Fiberklaar. De firma die bouwt en ook het netwerk zal beheren legde eerst al glasvezel aan in Genk, nu is Lanaken aan de beurt voor het stabiel netwerk. Doch eerst moeten de bewoners over de streep getrokken worden. “Als 20% van de bewoners van de gemeente de gratis aansluiting aanvraagt en dat doet voor de afgesproken deadline, maken we álle aansluitbare woningen en ondernemingen in de buurt gratis fiberklaar. De aanleg vraagt een grote investering, en alleen als 20% meedoet, wordt ze voor ons haalbaar en kunnen we starten”, stelt Fiberklaar. In Lanaken wordt gemikt op 11.500 potentiële huisaansluitingen. Op 18 april 2023 is er een Pop-up infopunt voorzien op de markt in Lanaken en op 9 mei volgt een open online infomoment. (JoGe)

Johnny Geurts