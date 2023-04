Bilzen

Het Paasweekend is volgens goede traditie ook een feest voor wielerfanaten. Binnen- en buitenlandse junioren rijden dan de Ster van zuid-Limburg. Vanaf zaterdag dendert de caravaan Belgisch Limburg binnen en dat zorgt op bepaalde plaatsen in Hoeselt, Bilzen en Lanaken voor omleidingen in het verkeer.