Mathieu van der Poel na verkenning Parijs-Roubaix: “Dat Wout van Aert niet de absolute topfavoriet is, dat is wel duidelijk”

Donderdag was het aan Wout van Aert, één dag later aan Mathieu van der Poel. De Nederlander dokkerde over de kasseien van Parijs-Roubaix en concludeerde het volgende: “Ik zit op schema om in Roubaix even goed te zijn als in de Ronde”.

“Ik heb vooral veel opgefrist”, aldus de winnaar van Milaan-Sanremo en de nummer twee van de Ronde van Vlaanderen. “Ik ken de wegen hier wel, maar van alle klassiekers is dit wel de regio waar je het minst vaak komt. De benen voelden vrij oké. Ik voelde in de Scheldeprijs dat ik goed was hersteld van de Ronde. Dat was nog een stevige dag en donderdag heb ik de fiets niet aangeraakt, om vandaag (vrijdag, red.) dan een iets langere verkenning te doen. Ik zit op schema om in Roubaix even goed te zijn als in de Ronde, alleen ligt de Ronde mij iets beter. Maar als ik de benen van zondag heb, zou ik hier normaal ook moeten kunnen meedoen voor winst.”

Zondag wordt er droog weer voorspeld. Voor Van der Poel maakt het op zich niet uit. “Ik vond de natte editie wel leuk, maar Roubaix is nooit zonder risico en altijd hectisch. Maar met het weer dat ze voorspellen, zal het vooral een droge editie zijn. Mijn grootste rivalen? Voor Roubaix is dat altijd iets moeilijk om te zeggen. Er zijn altijd veel kanshebbers en je moet ook een beetje geluk hebben in deze koers. Maar er zijn de namen die iedereen verwacht: Ganna, Van Aert, Küng, Pedersen, die heel goed was in de Ronde, Asgreen, Lampaert… Dat zijn nu de namen waar ik meteen aan denk, maar er kunnen er meer deze wedstrijd winnen.”

© BELGA

Minder koersen

Volgens Adrie van der Poel is Wout van Aert dé topfavoriet voor zondag. “Ik vind niet dat er één topfavoriet is”, klinkt het. “Ik denk dat we met een aantal kanshebbers zijn. De ene was misschien al eens beter dan de andere, maar dit is een andere koers. Wel eentje die Wout iets beter moet liggen dan de Ronde van Vlaanderen, maar het is wel duidelijk dat hij niet de absolute topfavoriet is.”

Van der Poel laat ook nog weten dat zijn rugproblemen grotendeels zijn opgelost. “Dat maakt het allemaal iets leuker om op de fiets te zitten. Ik doe, in samenspraak met de ploeg, ook minder wedstrijden dus dan is het makkelijker om iedere keer tot het gaatje te gaan. Mensen vergeten vaak dat ons seizoen heel lang is. Van het WK veldrijden tot en met Roubaix is één periode. Daar liggen ook veel doelen in en er wordt veel verwacht, van de buitenwereld maar ook van de ploeg.”

Na Parijs-Roubaix wacht Van der Poel een langere rustperiode. “Om nog eens top te zijn in de Tour”, stelt hij. “Na een hoogtestage ga ik via de Ronde van Zwitserland naar Frankrijk.”