Dorian De Maeght trekt met volle goesting naar Parijs-Roubaix: “Dit was altijd al mijn droomkoers”

Zondag kijkt de wielerwereld tandenknarsend mee naar Parijs-Roubaix. Dorian De Maeght voelt zich voor zijn eerste deelname aan de Helleklassieker allesbehalve geïntimideerd: “Parijs-Roubaix was altijd al mijn droomkoers. Zelfs als kind kon ik ervan genieten: het dokkeren over de kasseien, renners die in de grasberm belandden of met een wiel in de hand wanhopig wachtten op de hulp van een volgwagen… Zondag maak ik zelf deel uit van dat toneel. Ik heb er super veel zin in.”

De Meisenaar beseft dat het niet simpel zal zijn, al begint hij aan de koers met een duidelijk plan: “Ik hoop mee te glippen met een vroege vlucht. Maar ja, driekwart van het peloton hoopt daarop. Als dat niet lukt, wordt het zaak om zo lang mogelijk in dienst van de ploeg te rijden. Guillaume Van Keirsbulck fungeert met zijn ervaring en voorliefde voor kasseien als onze logische kopman. Hopelijk houdt het peloton zich tijdens de eerste uren qua tempo wat gedeisd. Anders zou ik tegen de eerste kasseistrook al afgepeigerd kunnen zijn.”

Verschrikkende verkenning

Tijdens de verkenning met de ploeg keek De Maeght zich de ogen uit: “Het was een interessante verkenningsronde. Carrefour de l’Arbre vond ik best meevallen, maar het bos van Wallers is een ander verhaal. Wat een verschrikking is dat! Het lijkt wel alsof de kasseien vanuit de achterbak van een vrachtwagen willekeurig neergekieperd zijn. Op die strook kun je als renner verongelukken zonder dat je zotte stoten uithaalt.”

Woensdag pikte De Maeght nog de Scheldeprijs van Schoten mee, als laatste opstapje voor zondag. “Ik had nog wat wedstrijdkilometers nodig”, verklaart hij. “Want na een valpartij in Nokere Koerse sukkelde ik wat met de rug, waardoor ik langs de kinesist moest. In Schoten was het een redelijk gemakkelijke koers, niets vergeleken met dit weekend uiteraard. In de finale mengde ik me niet meer in de debatten. Ik kneep zelfs in de remmen, want ik wilde absoluut geen risico’s nemen voor zondag.”