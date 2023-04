Sergio Higuita sprint iedereen uit het wiel en pakt de zege in het Baskenland, Vingegaard blijft leider

De vijfde en voorlaatste rit in de Ronde van het Baskenland is ten prooi gevallen van Sergio Higuita. De Colombiaan van Bora-hansgrohe was autoritair in de sprint. Bagioli en Skjelmose werden tweede en derde. Jonas Vingegaard blijft leider.

Van bij het begin in Amorebieta gingen de wegen flink omhoog. In totaal moesten de renners meer dan 3000 hoogtemeters zien te overwinnen in wat een opnieuw erg heuvelachtige rit zou worden over 166 kilometer. Leider Jonas Vingegaard had 12 seconden voorsprong op eerste achtervolger Mikel Landa. De Spanjaard werd donderdag nog geklopt door de regerende Tourwinnaar.

Nog voor de top van de eerste beklimming, de Monte Kalbo genaamd, demarreerden ploegmakkers Cattaneo en Cavagna. Het duo van Soudal-Quick Step begon daar al aan een koppeltijdrit. Het peloton was niet meteen zinnens om de twee hardrijders snel in te rekenen. De voorsprong tikte op goed 80 kilometer van de finish aan op 4’30”.

Meer zou het nooit worden, want op de flanken van de Paresi maakte het peloton, onder aanvoering van Jayco- Alula, met mondjesmaat wat tijd goed.

Met grote groep naar finish

Cavagna zag de bui al hangen en liet zich tijdens de laatste gecategoriseerde klim inlopen, Cattaneo probeerde het nog maar kwam ook van een kale reis terug. De finale werd zo aangevat met een tamelijk omvangrijke groep. Gaten vielen er niet meer dus werd er gesprint. Sergio Higuita bewees daarin dat hij het ook op het vlakke aankan en haalde het op autoritaire wijze voor Andrea Bagioli en Mattias Jensen Skjelmose. Jonas Vingegaard werd tiende en blijft leider. De Deen bouwt z’n voorsprong in het algemene klassement zelfs uit met één seconde. 13 tellen moet Landa nu zien goed te maken in de slotrit van zaterdag.