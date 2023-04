Premier Rutte heeft zich opnieuw persoonlijk ingezet om de zaak Ivana Smit onder de aandacht te krijgen bij zijn ambtgenoot in Maleisië. Dat meldt Sébas Diekstra, de advocaat van de familie. De 18-jarige Peerse, die in Sittard is geboren, kwam in 2017 onder mysterieuze omstandigheden om het leven na een avondje uit in het Zuidoost-Aziatische land.