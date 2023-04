Paus ziet af van deelname aan kruisweg omdat het te koud is

Paus Franciscus heeft op de valreep besloten om dan toch niet deel te nemen aan de traditionele kruisweg op Goede Vrijdag in het Colosseum. Dat heeft de Heilige Stoel vrijdag gemeld.

Volgens de 86-jarige kerkvorst, die onlangs nog in het ziekenhuis werd opgenomen met een bronchitis, is het momenteel te koud. Hij zal daarom de gebeden vanuit het Vaticaan volgen. In Rome worden voor vrijdagavond temperaturen verwacht tussen de 10 à 15 graden.

Het Colosseum fungeert al jaren als locatie voor de kruisweg op Goede Vrijdag omdat die plaats historisch sterk verbonden is met de eerste christelijke martelaren tijdens de vervolging door de Romeinse keizers. De kruisweg van Christus wordt uitgebeeld in veertien scènes in en rond het oude Romeinse stadion.