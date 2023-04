Onze tv-tips: sterk cabaret, diepgaande horror en de geschiedenis van hiphop

Even tot hier

NPO1, za, 21.28u

Start van het negende seizoen van dit kijkcijferkanon dat recent in Nederland werd bekroond met de Televizierring, de publieksprijs voor het populairste programma. Cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe proberen in één week een muzikale voorstelling over die week te maken. Met scherpe grappen en rake observaties. Al sinds de start zorgt Miguel Wiels voor de muziek. (tove)

Fight the Power: How Hip Hop Changed the World

Canvas, zo, 20u

Public Enemy-frontman Chuck D brengt samen met enkele boegbeelden uit de Afro-Amerikaanse en latinocultuur de factoren in kaart die leidden tot de geboorte van de hiphop in het New York van de jaren 70. Speciale aandacht is er voor de baanbrekende hit The Message van Grandmaster Flash and the Furious Five in 1982. Interessant voor de liefhebbers van het genre. (tove)

Us

VTM3, za, 22.20u

Een moeder en vader vertrekken met hun kinderen naar een strandhuis om lekker te kunnen ontspannen met vrienden. Wanneer de avond valt, krijgen ze bezoek van onuitgenodigde gasten. De rust die heerste verandert al snel in horror. Toch is de film ook maatschappijkritisch die een metafoor gebruikt om misstanden aan te kaarten, eerder dan een eendimensionale thriller. Ook punten voor de zwarte humor en geslaagde soundtrack. (tove)