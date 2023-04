Twee F1-figuren treden binnen in het lijstje van dollarmiljardairs

Forbes somt 150 nieuwkomers op die nu meer dan een miljard dollar waard zijn. Daarbij twaalf mensen uit de sportwereld en twee figuren uit de Formule 1.

LeBron James. — © AP

De actieve sporters die nu als miljardair worden bestempeld zijn golfer Tiger Woods (1,1 miljard dollar) en basketballer LeBron James van de LA Lakers (1 miljard). Allebei naderen ze het einde van een lange carrière in hun sport, waarin ze veel geld vergaarden en dat ook op een goede manier investeerden. Zo werd hun hoop muntjes steeds groter. Zó groot, dat Woods nee zei tegen de alternatieve LIV Golf Tour, een alternatief golfcircuit dat gespekt wordt met Saoedische oliedollars.

Mark Mateschitz. — © Getty

Bij de twee miljardairs met F1-links hoort eerst en vooral Mark Mateschitz. De Oostenrijker verloor eind vorig jaar zijn vader Dietrich, de mede-oprichter en mede-eigenaar van Red Bull. Zoon Mark erfde zijn fortuin en is op zijn 30ste liefst 34,7 miljard dollar waard. Daarmee is hij de rijkste man van Oostenrijk en de 37ste van de wereld. Mateschitz bezit twee F1-teams, één F1-circuit en organiseert een GP. Zijn sportimperium omvat ook voetbalclubs in New York, Leipzig, en Salzburg.

Toto Wolff (51) is eveneens een Oostenrijker en komt het lijstje miljardairs binnen met 1 miljard. Forbes vermeldt dat hij een van de vedetten is in ‘Drive to Survive’, de F1-serie op Netflix die zo succesvol is, dat ze de waarde van de F1-teams heeft opgedreven. Wolff is niet alleen teamhoofd, maar ook voor 33 procent eigenaar van de F1-renstal die voluit Mercedes-AMG Petronas heet. De andere derden zijn in handen van de chemiereus Ineos en van Daimler, de koepel boven Mercedes. Wolff kocht zich in 2013 in en zag de waarde van de F1-teams sindsdien exploderen.

Maar zijn vermogen stamt eigenlijk niet uit de F1. Wolff stichtte in 1998 zijn firma Marchfifteen en ging daarmee investeren in het internet en allerlei technologiebedrijven. Daarmee legde hij de basis. Hij was zelf amateurracer en kocht in 2009 een deel van het Williamsteam. Daar zetelde hij na een tijd ook in de raad van bestuur. Hij had een tijdlang aandelen in Williams en Mercedes tegelijk, maar stapte in 2016 volledig uit Williams. Sinds 2020 zou hij ook één percent van het Aston Martin F1-team bezitten, waaraan Mercedes motoren levert.