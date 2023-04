VIDEO. Bull - single bull - bull: Peter Wright zet het dartspubliek in vuur en vlam met sensationele finish van 125

Peter Wright haalde donderdag eindelijk z’n eerste finale in de Premier League Darts. Hoewel de Schot die verloor van Jonny Clayton liet ‘Snakebite’ eindelijk nog eens zien waarom hij tweevoudig wereldkampioen is. Dat deed hij vooral tegen Michael Smith. Wright pakte in zijn 6-1 triomf uit met een fenomenale finish van 125: bull - single bull - bull. Wereldklasse.