Rode Duivel Thomas Meunier kan hervatten bij Borussia Dortmund

Thomas Meunier lijkt klaar voor een plaats in de wedstrijdselectie van Borussia Dortmund, zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Union Berlin. Dat bevestigde coach Edin Terzic vrijdag op zijn persconferentie. De Rode Duivel miste de voorbije week de verloren toppers tegen Bayern München (4-2 in de competitie) en RB Leipzig (2-0 in de beker) door een rugprobleem.

Meunier trainde de voorbije dagen individueel, later vrijdag wordt hij opnieuw op de groepstraining van Dortmund verwacht. Ook Sébastien Haller (knie) kan hervatten. Verdediger Nico Schlotterbeck ligt wel nog in de lappenmand met een spierscheur.

Meunier zat de voorbije maanden in een sukkelstraatje bij Dortmund. In oktober vorig jaar brak hij zijn jukbeen. Hij haalde het WK met de Rode Duivels wel, maar viel in januari bij Dortmund opnieuw uit met een dijblessure. In februari vierde hij zijn rentree, maar coach Terzic gebruikte hem nauwelijks als wisselspeler. Meunier deed voor de voorbije interlands met de Rode Duivels even wedstrijdritme op bij het tweede elftal van Dortmund in de Duitse derde klasse. In 2023 speelde hij nog maar negentien minuten voor de hoofdmacht van de Borussen.