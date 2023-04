(Te veel) losgelaten in de cruciale jaren van zijn jeugd: wat als prins Laurent géén veilige haven had gevonden bij pleegouders?

Drie jaar lang, van zijn dertiende tot zijn zestiende, woonde prins Laurent bij een koppel uit Wilrijk. Ver weg van de onrust en de ouderlijke kilte in het Koninklijke Paleis. In die jaren die cruciaal zijn voor de ontwikkeling waren Guido en Maya Cleiren er veel meer voor hem dan Albert en Paolo. “Een geluk, want bij de ontdekking van het leven als puber heb je een veilige haven nodig.”