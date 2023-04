Feestdagen staan in België gelijk aan een overdaad aan chocolade, zo lijkt het. Kerstmis, Pasen, een verjaardag … we zijn verknocht aan een rijkelijke portie cacao. En zien dat eigenlijk steevast als iets negatiefs. Maar is dat echt zo? Of kan chocolade ook gezond zijn, zoals je wel eens hoort? Wij vroegen raad aan voedingexperts.