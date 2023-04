Dit is de ploeg rond Primoz Roglic voor de Giro waarin hij Remco Evenepoel wil kloppen: “Er is één belangrijke wijziging”

De selectie van Jumbo-Visma:

Primoz Roglic

Jan Tratnik

Robert Gesink

Tobias Foss

Sepp Kuss

Koen Bouwman

Edoardo Affini

Michel Hessmann

De voltallige selectie is momenteel op hoogtestage op de Teide. “Het is voor de hand liggend om vooral renners die specifieke doelen hebben op hoogtestage te sturen”, aldus Head of performance Mathieu Heijboer op de ploegwebsite. “Dat deden wij in het verleden ook. We zijn de afgelopen jaren steeds meer bewogen naar de trend om met de hele ploeg gezamenlijk grote doelen voor te bereiden. Dat doen we ook al enkele jaren in de aanloop naar de Tour de France en met de klassieke kern. De Giro is voor ons als ploeg dit jaar een absoluut hoofddoel. Bij zo’n hoofddoel hoort wat ons betreft een optimale voorbereiding, voor iedereen die onderdeel is van het team.”

“Ploegleider Marc Reef is bij de jongens op Tenerife. Dat is vanwege de tactische voorbereiding en vanwege het smeden van een eenheid. Er zijn natuurlijk al heel wat gesprekken aan vooraf gegaan, met name met Primoz Roglic als kopman. Die lijnen worden uitgezet door Merijn Zeeman. Merijn, Grischa Niermann en Marc nemen zowel met de groep als met de renners individueel de strategieën door. Die aanpak is daarmee hetzelfde als van onze andere hoofddoelen van het seizoen. Zo zijn we op alle facetten tot in de puntjes voorbereid, zodat we in mei hopelijk de vruchten kunnen plukken.”

De omstandigheden op Tenerife zijn goed, klinkt het bij Jumbo-Visma. Waar ze weten dat “de concurrentie” in de buurt is. “Je ontkomt er niet aan dat je op elkaar gaat letten. Soudal Quick-Step bijvoorbeeld is ook aanwezig op Tenerife. We zullen met wederzijdse belangstelling naar elkaar kijken. Uiteindelijk voert de professionele collegialiteit daarin altijd wel de boventoon. Primoz en Remco Evenepoel zullen elkaar zeker niet het licht uit de ogen kijken op training. Het liefst zouden we helemaal afgezonderd werken, zonder enige afleiding. Dat is alleen niet realistisch. Dat wil iedereen wel, maar is gewoonweg niet mogelijk.”

© AFP

Kuss in plaats van Kelderman

Tijdens de teampresentatie in december werden de eerste contouren van de Giro-ploeg al duidelijk. Toch is er een gevoelige wijziging.

“Klopt. Wilco Kelderman was aangewezen als eerste luitenant van Primoz Roglic. De valpartij van Wilco in Tirreno-Adriatico heeft helaas de nodige consequenties. Hij is momenteel niet fit genoeg om aan te sluiten bij onze stage. Dat betekent dat hij niet optimaal voorbereid aan de start van de Giro kan verschijnen en dus wordt hij vervangen. Een moeilijke beslissing, maar wel de enige juiste. Het is beter om tijdig knopen doorhakken dan er te laat achter te komen dat het niet gaat lukken. “Sepp Kuss neemt de plaats van Wilco in. Er zijn maar weinig renners die als knecht met de besten mee omhoog kunnen. We schalen Sepp wel in die categorie. Hij kan een doorslaggevende factor worden in het hooggebergte. Primoz heeft met Sepp een absolute meesterknecht die hem heel lang kan bijstaan. Dat heeft hij al meerdere malen bewezen in de Tour en de Vuelta. Het is een goed op elkaar ingespeeld duo. Natuurlijk is het wegvallen van Wilco een aderlating, maar ik denk dat we er met Sepp niet zwakker op worden.”

En hoe zit het nu met de vorm van Roglic, die Evenepoel nog klopte in de Ronde van Catalonië. “Hij is de voorbije weken fantastisch bezig geweest. Dat doet ons enorm deugd. Primoz heeft ons zoals zo vaak weer eens verrast. In de Tirreno won hij drie ritten, maar we zagen aan zijn vermogens dat het nog beter kon én moest in aanloop naar de Giro. Hij heeft die koers klaarblijkelijk heel goed verteerd, want in Catalonië reed hij niet veel later op een heel hoog niveau. Hij verraste ons een beetje met dat topniveau. In december dachten we dat hij tijd nodig had om naar zijn beste niveau toe te groeien. We hebben er nu alle vertrouwen in dat hij dat niveau gaat aantikken in de Giro. Alle twijfels die wij hadden, zijn in de maand maart wel weggenomen.”