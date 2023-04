Hartverwarmend videogesprek tussen goed bevriende honden gaat viraal: “Heel goede luisteraars”

De honden waren onafscheidelijk sinds 2020, ten tijde van de coronapandemie. Ze werden onmiddellijk beste vrienden en deden nagenoeg alles samen. Maar na twee jaar kwam daar verandering in: Rollo en zijn baasje verhuisden. Sindsdien krijgen de viervoeters wel de kans om elkaar wekelijks te zien via FaceTime. “Eigenlijk is ze niet zo’n huiler”, vertelde Kayla McTeer, het baasje van Sadie. “Dit was de enige keer dat ze dat ooit heeft gedaan.”

De beelden werden intussen al miljoenen keren bekeken op Tiktok. “Het zijn heel goede luisteraars”, merkte een kijker op. “Leuk om te zien hoe ze om de beurt hun gevoelens uiten.”

