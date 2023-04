Moeder (40) veroordeeld voor misbruik 5-jarig zoontje: “Het is een mythe dat enkel vaders incest plegen”

Een moeder (40) uit Roeselare is veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijk voor herhaaldelijke zedenfeiten met haar 5-jarig zoontje. De papa reageert opgelucht. “Het belangrijkste is dat mijn zoon geloofd werd en nu therapie kan krijgen.” Dat een mama veroordeeld wordt voor kindermisbruik lijkt uitzonderlijk. “Maar het is een mythe dat enkel vaders incest plegen. Het wordt alleen veel minder ontdekt”, zegt professor Ines Keygnaert.