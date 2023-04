Mama Krista Claes (52) was ooit Belgisch kampioene in de atletiek. Papa Marnicq (53) behoorde tot de wereldtop in de motorcross. Aan sportieve genen dus geen gebrek bij Jarne Bervoets (14). De Paalse tiener is dit weekend topfavoriet in de EK-manche 85cc in Lommel. “Jarne is een bommetje, net als wij vroeger”, zegt Krista.