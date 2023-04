Man (37) vermoord aangetroffen in appartement: dader wordt opgespoord

In een appartement in de Grétrystraat, een zijstraat van de Belgiëlei, is donderdag het lichaam aangetroffen van een 37-jarige Roemeense man. De man kwam om het leven na een steekpartij, maar het is nog onduidelijk wanneer die heeft plaatsgevonden. De politie is een onderzoek gestart, de dader of daders worden opgespoord.

De Antwerpse politie kreeg donderdagavond rond 17u een noodoproep vanuit de Grétrystraat. “De kamergenoot van het slachtoffer had bij thuiskomst het levenloos lichaam van de man aangetroffen”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Bij de eerste vaststellingen bleek dat er duidelijk sprake was van geweld en van verdachte elementen.”

Het slachtoffer is een 37-jarige Roemeense man die in de buurt regelmatig werd opgemerkt tijdens wandelingen met zijn husky. Volgens onze informatie was er sprake van een steekpartij. Het Antwerps parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord. “De onderzoeksrechter stapte donderdag af samen met het parket, de wetsdokter, het labo en de speurders. Een autopsie moet meer duidelijkheid scheppen over de precieze doodsoorzaak”, aldus Aerts.

De federale gerechtelijke politie (FGP) voert het verdere onderzoek. Voorlopig is er nog geen verdachte gevat. Het blijft ook onduidelijk wanneer de man precies om het leven is gebracht. Buren hoorden woensdagavond laat nog gestommel uit het appartement, maar schonken er verder geen aandacht aan. “De bewoners gingen verhuizen, dus ik stelde me weinig vragen bij het lawaai”, zegt een van de buren. Volgens de buur was het in het appartement regelmatig een komen en gaan van verschillende personen en hing er vaak een marihuanageur in de gang.

© jtp