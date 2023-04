Rente op woonlening langer dan 10 jaar op hoogste niveau sinds 2014

De gemiddelde rente op een woonlening met een looptijd langer dan tien jaar bedroeg in februari 3,11 procent. Dat blijkt uit recente gegevens van de Nationale Bank (NBB). Het is voor het eerst sinds augustus 2014 dat lenen voor een woning nog zo duur was.

In februari bedroeg de rente voor een woonkrediet met een looptijd van minstens tien jaar en een vaste rentevoet 3,11 procent. Ter vergelijking: in februari vorig jaar was dat nog maar 1,43 procent. Een oorzaak is de sterk gestegen inflatie, waardoor de Europese Centrale Bank de rente verhoogde als reactie op de onrust die heerste op de financiële markten.

Februari was de eerste maand in bijna negen jaar waar de rentevoet voor een woonlening van minstens tien jaar de kaap van de 3 procent opnieuw overschreed. De laatste keer dat de rentevoet zo hoog stond, was in augustus 2014 (3,12 procent). Daarna zakten de rentes tot ongekende laagtes, met een record in het voorjaar van 2021 (1,33 procent).

Begin vorige maand raakte al bekend dat het aantal nieuwe hypothecaire leningen in februari gedaald was tot het laatste niveau sinds 2007. In de eerste twee maanden van dit jaar werden 32.600 woonkredieten geopend, zowat de helft van het gemiddelde in de voorbije vijf jaar.