Jonge Lommelaar gewond bij ongeval in Overpelt

Pelt

In de Sellekaertstraat in Overpelt is vrijdag rond 14.30 uur een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een jongen die van de bus stapt werd er licht door een auto geraakt. De bestuurder reed verder maar kon later worden geïdentificeerd.

Een 14-jarige jongeman uit Lommel raakte lichtgewond. mm