Maaseik verdedigt zich nadat het duel tegen Roeselare niet wilde uitstellen: “Niet mogelijk door organisatie Limburgse bekerfinales”

Twee dagen na de verloren Europese finale moet Roeselare al opnieuw aan de bak tegen Greenyard Maaseik. De Maaslanders weigerden de topper uit te stellen, tot onvrede van de West-Vlamingen. “Door de organisatie van de Limburgse bekerfinales konden we niet op de vraag tot uitstel ingaan”, verdedigt Maaseik zich nu in onderstaand persbericht.

“Op de sociale media van landskampioen Roeselare verschenen de voorbije weken zure oprispingen over het feit dat wij, Greenyard Maaseik, de clasico niet wilden uitstellen. Tussen hun Europese finale van woensdag en de clasico van vanavond (vrijdag) hadden zij onvoldoende recuperatietijd…”

“Maaseik verkoos aanvankelijk niet openlijk in de polemiek te gaan. Maar nu onze club door Roeselare ook via de nationale media als onsportief wordt afgeschilderd, zien wij ons genoodzaakt ook onze versie van de feiten openbaar te maken.”

“Toen de kalendermaker de agenda voor de Champions play-offs opstelde, werd er inderdaad een mondelinge afspraak gemaakt: als een van beide Belgische vertegenwoordigers in de CEV-cup de finale zou halen, zouden de tegenstanders tot aan die finale enige welwillendheid aan de dag leggen om een wedstrijd te verschuiven. Lindemans Aalst deed dat in de aanloop naar de finale van Roeselare. Nu zit de CEV-cup erop en kunnen we terug naar de orde van de dag, met name de Champions play-offs in de Belgische competitie.”

“Het komt Roeselare inderdaad niet goed uit dat precies in dit weekend, het paasweekend, de hele speeldag van de liga (ook in de Challenge play-offs) op vrijdag wordt afgewerkt. Het is namelijk al jarenlang traditie dat het paasweekend (inclusief maandag) voorbehouden blijft voor de provinciale bekerfinales en dat de liga dan geen wedstrijden plant in concurrentie daarmee.”

“Knack Roeselare heeft Greenyard Maaseik in eerste instantie op collegiale wijze gevraagd of wij akkoord konden gaan met uitstel van de wedstrijd naar zaterdag of zondag.”

“Helaas konden wij daar niet op ingaan. Wij organiseren namelijk zelf de Limburgse bekerfinales, met commerciële partners, in de Steengoed Arena. Door de opbouw van dat evenement kan onze eerste ploeg zich op vrijdag of zaterdagochtend niet in optimale, professionele omstandigheden voorbereiden op een wedstrijd op zaterdag of zondag.”

“Maaseik komt vanavond in de Tomabelhal op het terrein met de vaste wil om er een clasico op topniveau van te maken. Onze spelers zullen inderdaad hun beste volleybalkwaliteiten moeten bovenhalen om Roeselare het vuur aan de schenen te leggen. Woensdag hebben kapitein Verhanneman en zijn ploegmaats immers overduidelijk bewezen dat zij tot de Europese top behoren en wij wensen ze nogmaals te feliciteren voor hun prachtige Europese campagne. Maar wij zullen vanavond op het veld proberen te bewijzen dat wij niet voor hen hoeven onder te doen.”