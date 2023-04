Grondwaterpeil sterk verhoogd na zeer natte maand maart

De grondwaterstanden zijn na een “zeer natte” maand maart de voorbije weken sterk verhoogd. In ongeveer de helft van de meetplaatsen is de grondwaterstand begin april hoog tot zeer hoog, zo blijkt vrijdag uit het nieuwste rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Bij zowat een op de vijf meetplaatsen is de stand echter nog laag tot zeer laag.

Na een droge februarimaand was het nog andersom, met lage grondwaterpeilen tot gevolg. Maar op 3 april bleek dat er in net niet de helft van de meetplaatsen (49 procent) een hoge (31 procent) tot zeer hoge (18 procent) stand is van het zogenaamde freatische grondwater.

Met dank aan de maartse buien daalde het aandeel meetplaatsen met een lage tot zeer lage grondwaterstand van 82 naar 22 procent op een maand tijd. De situatie is zo beter dan in april 2022, merkt de VMM op, toen 60 procent van de meetplaatsen een lage tot zeer lage grondwaterstand kende.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) spreekt in een persbericht van een “mooie start voor de droge maanden die er statistisch gezien nu aankomen”. “Stijgende grondwaterpeilen zijn goed nieuws, maar als we ze blijvend willen verbeteren, moeten we ook inzetten op de infiltratie van regenwater”, klinkt het. Ze verwijst daarbij naar de ‘Blue Deal’ van de Vlaamse regering. Demir hamert op infiltratie van regenwater, in plaats van het af te voeren, en ontharding.