Wapenhandelaar Viktor Bout biedt Trump toevluchtsoord in Rusland: “Van hieruit kan u de strijd leiden”

Als het Donald Trump in de Verenigde Staten te heet onder de voeten wordt, is hij welkom in Rusland. Althans, dat zegt beruchte wapenhandelaar Viktor Bout, die in december als deel van een gevangenenruil terugkeerde naar zijn thuisland.

“De regering zal er geen genoegen mee nemen om u door het juridisch en gevangenissysteem te slepen”, schreef Bout vrijdag in een telegram aan de Amerikaanse vastgoedmagnaat. “Ze maken nog liever een einde aan uw leven dan dat ze u in hun weg laten staan.”

Volgens Bout is Trumps leven in gevaar omdat hij tijdens zijn ambtstermijn heeft geprobeerd om het Amerikaanse volk te redden van het “genocidale globalistische complot”. “U bent welkom in Rusland. Van hieruit kan u de strijd leiden”, sluit hij af.

Trump staat op dit moment in New York terecht voor 34 aanklachten in de zwijggeldzaak met Stormy Daniels. Zelf ontkent hij over de hele lijn.

Viktor Bout zat sinds 2008 vast in de VS voor onder meer samenzwering met en steun aan terroristen. De gevangenenruil met basketbalster Brittney Griner maakte een vroegtijdig einde aan zijn 25 jaar lange gevangenisstraf. Bij zijn thuiskomst sloot hij zich vrijwel meteen aan bij de Kremlin-getrouwe en ultranationalistische Liberaal-Democratische Partij (LDPR).