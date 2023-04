Patro kan dit weekend de champagne al ontkurken en de promotie naar 1B vieren. Paars-wit moet daarvoor thuis zelf winnen tegen Visé én rekenen op een misstap van de achtervolgers. “De promotie is in zicht en onze ploeg is er klaar voor”, zegt CEO Olivier Boyen (53), die het voorbije jaar bijna 50 kilo verloor na een maagverkleining.