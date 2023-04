Racing Genk kan in de Hel van Sclessin alweer een clubrecord doen sneuvelen

Sclessin, dat is de eerste tussenstop voor de Genkies. Wordt het de Hel met Pasen? Tegen de topclubs kunnen de Rouches alvast klinkende cijfers voorleggen: Anderlecht 5-0, Club Brugge 3-0, Antwerp 3-0. Moet er nog zand zijn?

Vrancken: “Standard heeft een goeie ploeg en een goeie coach. Het zal weer een vol huis zijn. In een derbysfeer, want dat is het eigenlijk wel. Het wordt dus een lastige trip. De Rouches hebben de gewoonte om hevig te starten. Antwerp weet er alles van. Na negen minuten stond het 3-0. Drie keer lopende mensen in de rug van de defensie. Dat mag ons niet gebeuren. We zullen vanaf minuut 1 klaar moeten zijn. Maar wij zullen niet afwijken van ons normale stramien. Wij gaan overal naartoe om te winnen. Dat zal nu niet anders zijn. Zij zullen voor eigen publiek ook voluit gaan. Dus: als beide ploegen kwaliteit tonen, moet het een mooie match worden.”

Play-off-sfeer

Na Standard krijgt Genk in de reguliere competitie nog Anderlecht en Charleroi voor de voeten gegooid. Had de coach niet liever enkele mindere goden gekregen als apotheose van de reguliere competitie?

Wij krijgen nu nog drie matchen in play-off-sfeer. Zowel Standard als Anderlecht en Charleroi knokken nog voor een ticket. Een goeie voorbereiding op de echte play-offs. Wouter Vrancken

“Nee hoor”, zegt Vrancken zonder verpinken. “Wij krijgen nu nog drie matchen in play-off-sfeer. Zowel Standard als Anderlecht en Charleroi knokken nog voor een ticket. Een goeie voorbereiding op de echte play-offs. We zullen op niveau moeten blijven. Er is geen ruimte voor verslapping. Niet dat ik daar bang voor ben. Want dat moet ik deze groep wel nageven. Natuurlijk verliezen we wel eens of zit er een mindere match tussen. Maar een echte dip hebben we nog niet meegemaakt en zit er volgens mij ook niet aan te komen. We hebben vaak het initiatief, we blijven voldoende kansen creëren, het spel is goed. Dus mij hoor je niet klagen. De cijfers bevestigen die goeie gang van zaken. Ja, we laten al eens punten liggen. Maar die reeks van voor Nieuwjaar was uitzonderlijk. Ook toen hadden we hier en daar kunnen struikelen, maar zat het mee. Kortom: chapeau voor mijn jongens. Mentaal staan ze ijzersterk. Ze gaan niet zweven door al die successen en ze vervallen niet in het negatieve. Het sterkt me in de overtuiging dat de principes van bij de competitiestart nog steeds een houvast zijn.”

Geschiedenisboeken

Een andere houvast zijn de cijfers. De coach Vrancken heeft iets met Standard. Op Sclessin verloor hij nog niet. Meer nog, zijn laatste vijf duels tegen de Rouches won hij allemaal. Zondag kan hij zijn naam zelfs bijschrijven in het gouden boek van KRC Genk. Als de Limburgers winnen, breken ze alweer een clubrecord. 74 punten na de reguliere competitie, het is nooit vertoond.

Mijn filosofie is simpel: zolang wij veel doelrijpe situaties creëren, zoals bijvoorbeeld tegen OHL het geval was, zijn wij goed bezig Wouter Vrancken

“Ach, geschiedenisboeken zijn mijn prioriteit niet”, haalt hij de schouders op. “Dat is leuk voor de media en de fans lezen zoiets graag. Maar daar ben ik niet mee bezig. Die statistieken hebben geen effect op het wedstrijdverloop. Ik steek daar geen energie in. Ik zal dat naar de spelers toe ook niet gebruiken. Wij moeten blijven doen wat we al een heel seizoen doen. Het enige wat niet trainbaar is, is de efficiëntie. Soms vallen de goals zomaar uit de lucht, soms krijg je dat doelpunt niet gemaakt. Mijn filosofie is simpel: zolang wij veel doelrijpe situaties creëren, zoals bijvoorbeeld tegen OHL het geval was, zijn wij goed bezig. Dan mag je zelfs al eens een bal van de lijn halen, zoals Paintsil deed (gniffelt). Dit is een groep die keihard werkt en daarvoor beloond wordt. Een topseizoen.”

Voor de volledigheid: naast Arokodare is Muñoz het enige vraagteken voor zondag. De Colombiaan (hamstrings) trainde ook vrijdag nog individueel. Zijn eventuele vervanger is Preciado.