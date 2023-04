Onmiddellijke aanhouding bevolen van 42-jarige uit Genk die vrouw (24) aanrandde op Extrema Outdoor

De Genkenaar stuurde zijn kat naar het proces en liet zich evenmin vertegenwoordigen in de Hasseltse correctionele rechtbank. Dat is niet meteen een verrassing, want altijd bleef hij ontkennen. ‘Een meisje komt een beetje janken en jullie geloven alles’, luidde zijn verklaring aan de politie. Meerdere keren daagde de veertiger niet op voor zijn verhoor en kwam aandraven met allerhande excuses. De rechtbank achtte de schuld van de Genkenaar bewezen. Twee jaar geleden vergreep hij zich aan een bezoekster van Extrema Outdoor. Toen het meisje op weg was naar haar tent, sloeg de pervert toe en begon haar te betasten. Radeloos en compleet buiten haar zinnen kon de jonge vrouw wegvluchtten richting de toiletten om hulp in te roepen. Ze kende de dader niet. Tot de dag erop, toen begon de betichte haar plots te volgen op Instagram. Na een fotoconfrontatie was het slachtoffer zeker dat dit haar aanrander was.

Drie jaar cel

De Genkenaar ontkende aanvankelijk de vrouw te kennen. Ook betwistte hij zelfs haar te volgen op Instagram. Daarnaast kwam de betichte met een verhaal op de proppen op de bewuste dag gewerkt te hebben. Navraag bleek echter dat hij drie dagen eerder door zijn werkgever in Tienen ontslagen was. Ook het telefonieonderzoek speelde in zijn nadeel. “Er zijn geen redenen om te twijfelen aan de oprechtheid en waarachtigheid van de afgelegde verklaringen van het slachtoffer over de grensoverschrijdende handelingen door beklaagde”, aldus het vonnis. Dit komt de Genkenaar op drie jaar cel te staan. Ook speelt hij voor vijf jaar zijn rechten kwijt. Aan het slachtoffer is de dader 2.650 euro verschuldigd. Onder meer door zijn houding en de afwezigheid op het proces heeft de rechter de onmiddellijke aanhouding van de aanrander bevolen.