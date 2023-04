BV Hotspot. Familieplezier bij Astrid Coppens en een wilde verjaardag voor Pommelien Thijs

De paasvakantie betekent voor de meesten onder ons dat we meer tijd doorbrengen met ons gezin en dat is voor de BV’s niet anders. Enkelen onder hen hadden e kans om op reis te gaan en profiteerden daar met volle teugen van.

Astrid Coppens nam Joey-Lee mee richting zee en dat leverde erg schattige beelden op.

Jolien Roets blikte in enkele beelden terug op de afgelopen weken en viert de gezinsuitbreiding ten huize Roets-Chatar.

Frances Lefebure ontwierp een collectie voor Bel&Bo en als we de beelden mogen geloven is die ideaal voor een weekendje weg aan zee.

Loredana Falone en dochtertje Giuilia poseerden voor een prachtig moeder-dochterportret aan het water.

Wanneer je 22 wordt, hoort daar een feestje bij. Dat is voor Pommelien Thijs niet anders.

Ook Eva De Roo maakte er een feestje van, dit keer ter ere van een albumvoorstelling van de Black Box Revelation.

Voor Saartje Vandendriessche was het tijd om even rust in te lassen om daarna extra energiek weer verder te gaan.